Мачей Вишневский: Война в Украине может перерасти в конфликт, который затронет Польшу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a02f266-2d75-4179-aa0f-ce0f7839544c/conversions/eac26f4f-244e-4fc2-84e6-f072be2b6eae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a02f266-2d75-4179-aa0f-ce0f7839544c/conversions/eac26f4f-244e-4fc2-84e6-f072be2b6eae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a02f266-2d75-4179-aa0f-ce0f7839544c/conversions/eac26f4f-244e-4fc2-84e6-f072be2b6eae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a02f266-2d75-4179-aa0f-ce0f7839544c/conversions/eac26f4f-244e-4fc2-84e6-f072be2b6eae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Польша является логистическим хабом для поставки вооружения в Украину. До сих пор обсуждается перспектива базирования на ее аэродромах самолетов, которые будут играть важную роль на украинском театре боевых действий.

А еще в Польше располагаются американские системы ПРО, которые позволяют не только наносить удары дальнобойными ракетами, но и наводить их на цели. Это едва ли не самые удобные объекты для того, чтобы западные специалисты содействовали украинским военным при атаках вглубь российской территории. Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишневский рассказал, как он оценивает перспективу втягивания Польши в боевые действия в Украине.

Мачей Вишневский:

"Война в Украине всех нас затрагивает, потому что она просто за границей. Она может легко перерасти в конфликт, который затронет и Польшу. Самое плохое, что наше правительство проявляет авантюристский курс именно на то, чтобы втянуть Польшу в войну с Россией, что, естественно, чревато, в принципе, то ли третьей мировой, то ли просто уничтожением Польши".

Эксперт отметил, что не стоит связывать войну в Украине с кризисом в Польше. "Увы, польский политический класс согласен, что надо поддерживать Украину и надо делать все, чтобы война длилась как можно дольше. Причем часть из этого политического класса слабоумная", - подчеркнул Мачей Вишневский.

"Может ли Польша быть втянута в войну в Украине? Да, она уже втянута. Аэропорт Жешув-Ясенка - это хаб, через который проходят все доставки оружия со стороны Запада, причем самого современного. А в ближайшее время может быть так, что через этот аэропорт будут идти, например, наши дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели в глубине России. Что тогда сделает Россия? Можно догадаться. И от этого легче не становится", - сказал эксперт.