Украина шантажирует Запад и требует разрешения наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce1d940-75cc-4fe6-94ca-588c81a86ee3/conversions/36e34cad-4a90-4413-97d0-718dd98472c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce1d940-75cc-4fe6-94ca-588c81a86ee3/conversions/36e34cad-4a90-4413-97d0-718dd98472c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce1d940-75cc-4fe6-94ca-588c81a86ee3/conversions/36e34cad-4a90-4413-97d0-718dd98472c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce1d940-75cc-4fe6-94ca-588c81a86ee3/conversions/36e34cad-4a90-4413-97d0-718dd98472c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украинцев "План победы" пьянит и сводит с ума. Хотелось бы сказать "слегка", но, увы, нет - он буквально лишил их здравого смысла.

Украинское начальство всерьез возомнило себя не объектом, а субъектом большой игры, не пешкой, а ферзем. Как иначе объяснить попытку Зеленского не просто вмешаться в американские президентские выборы, но попробовать определить их исход? В Штатах даже свои редко выживают, когда норовят помешать разыграть Белый дом между правильными людьми. Вот Трамп, например, уже то ли 2, то ли 3 покушения пережил только чудом. А Зеленский вдруг взял и с наглостью дворового хулигана принялся агитировать за демократов.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики, политолог:

"Мы сделали ставку на Камалу Харрис, наша власть сделала ставку на Камалу Харрис. Возможно, это цена сохранения поддержки со стороны Белого дома, я не знаю. Но если победит Трамп нашу политическую систему ожидает ураган".

Дело было в Пенсильвании. Зеленскому организовали визит на местный завод по производству снарядов крупного калибра. Прогуливаясь между паллет, груженных смертью, он вдруг принялся хвалить Байдена и чуть ли не прямо призвал голосовать за Камалу Харрис. А Трампу, напротив, словесно всыпал по первое число. Расследовать эту историю по требованию республиканцев только начали, но можно не сомневаться, что на организацию визита украинские деньги наверняка были потрачены. Даром ли этим занималось посольство? Когда траты обнаружат, факт иностранного вмешательства в ход выборов будет доказан.

"Вы сказали, что здесь работают 400 человек. Я хотел приехать сюда и поблагодарить вас. Труд этих 400 человек спас миллионы украинцев. Я очень благодарен вам и руководству вашей страны", - сказал Владимир Зеленский.

И расходы из американской казны - это тоже улика. Значит, на агитацию Белый дом тратил государственные деньги. В недобрый для Зеленского час его понесло в Пенсильванию. Трамп когда-то лишь поинтересовался, нет ли в Киеве компромата на Байдена-взяточника. И ему чуть не объявили импичмент. Зеленский явно открыл ящик Пандоры, и до выборов ему будет нелегко, а уж после придется по-настоящему туго. Причем, кто бы ни победил, при президенте Харрис его станут мытарить республиканцы в Конгрессе, при Трампе возьмутся за дело сообща и парламент, и Белый дом. Американцы любят вмешиваться в чужие выборы, но на своих решается судьба слишком больших денег и власти, а потому постороннего моментально затопчут.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики, политолог:

"Мы потеряли двухпартийную поддержку США, которой мы гордились все эти годы. Республиканцы в ближайшее время не проголосуют ни за одно решение по Украине. Вот просто гарантированно. До президентских выборов в США так точно".

Собственно, проагитировать Зеленский решил, поскольку очень, кровь из носу, нуждается в ракетах. Главный пункт привезенного на утверждение в США "Плана победы" было именно таков - позволить бить западными дальнобойными ракетами по целям в глубине российской территории. Добро не дали и теперь уже вряд ли дадут. Слишком рискованно, ибо Кремль грозит самым сокрушительным ответом, а в Белом доме нет самоубийц.

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Украинцы, правда, могут затеять шутки с переклеиванием ярлыков. Киев последнее время часто объявляет о научно-технических прорывах. Говорит о дронах с дальностью полета в 4 тыс. км, о беспилотниках с оптиковолоконным кабелем, которые неуязвимы для радиоэлектронной разведки. Вершиной украинской военно-промышленной мысли стала ракета "Паляниця" дальностью до 750 км.

Владимир Зеленский:

"Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, совершенно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона "Паляници". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен".

Заявлено это было в День независимости, но и спустя 2 месяца выглядит пустым хвастовством. Даже фото и видео позволяют установить, что "Паляниця" - это просто большой дрон из китайских деталей, купленных на "Алиэкспрессе". Украинского там, от силы, процентов 20. Иначе и быть не может. Наладить крупное ракетное производство, когда твое воздушное пространство простреливается противником, в принципе невозможно.

Да, Украина может собирать дроны - и это делается по всей стране на частных квартирах волонтерами. Украина может переклеивать бирки на западном оружии, как это происходит с безэкипажными катерами. Они из британских по щелку пальцев превращаются в "жовто-блакитные" на границе буквально одним выстрелом из пистолета-маркиратора.

Или так. Волшебство свершается у всех на глазах - движение руки и снаряд становится из американского украинским.

А между тем в Украине много и часто говорят о своей атомной бомбе. Дескать, раз Будапештский меморандум нас не защитил, мы де-юре остаемся ядерным государством и можем себе ее позволить. Но в отсутствие промышленности, такое можно сделать только маркиратором, переклеив стикер на чужой бомбе. Опасные все это мысли - собственные ракеты, собственные бомбы, смена стикеров может защитить от юридических претензий. Но ведь бьют в ответ не по техпаспорту, а по физиономии, и нет никаких сомнений, что в том числе украинские разговоры о собственных бомбах и ракетах заставили Россию ужесточить свою ядерную доктрину.