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Мадрид отвечает Риму паспортным контролем на фоне наплыва мигрантов

Дипломатическая война между Испанией и Италией из-за миграционного кризиса в Сеуте продолжается.

Официальный Мадрид распорядился ввести паспортный контроль на рейсах, прибывающих с Апеннин. Это ответ на аналогичные меры, принятые правительством Италии.

В конце прошлой недели нелегалы хлынули на территорию испанского эксклава в Африке. По некоторым данным, за сутки в Сеуту прибыло из Марокко прибыло не менее 100 тыс. человек.

Большая часть потом вернулась на родину, но 5 тыс., по всей видимости, останутся в Испании и даже разъедутся по территории Старого Света.

Италия потребовала приостановить действие Шенгенского соглашения и в одностороннем порядке ввела паспортный контроль для авиационных и морских рейсов.

Кризис в Сеуте обнажил острые противоречия между странами ЕС: контроль на границах здесь становится повсеместным явлением. Ранее он был введен властями Германии, Польши, Литвы, Австрии.

Крах миграционной политики: в испанскую Сеуту за сутки прибыли десятки тысяч нелегалов
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Крах миграционной политики: в испанскую Сеуту за сутки прибыли десятки тысяч нелегалов

К сожалению, не обошлось без жертв. 57 человек погибли при попытке добраться до берега вплавь

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

беженцыИспания
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