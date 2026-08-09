Мадрид отвечает Риму паспортным контролем на фоне наплыва мигрантов
Дипломатическая война между Испанией и Италией из-за миграционного кризиса в Сеуте продолжается.
Официальный Мадрид распорядился ввести паспортный контроль на рейсах, прибывающих с Апеннин. Это ответ на аналогичные меры, принятые правительством Италии.
В конце прошлой недели нелегалы хлынули на территорию испанского эксклава в Африке. По некоторым данным, за сутки в Сеуту прибыло из Марокко прибыло не менее 100 тыс. человек.
Большая часть потом вернулась на родину, но 5 тыс., по всей видимости, останутся в Испании и даже разъедутся по территории Старого Света.
Италия потребовала приостановить действие Шенгенского соглашения и в одностороннем порядке ввела паспортный контроль для авиационных и морских рейсов.
Кризис в Сеуте обнажил острые противоречия между странами ЕС: контроль на границах здесь становится повсеместным явлением. Ранее он был введен властями Германии, Польши, Литвы, Австрии.
Крах миграционной политики: в испанскую Сеуту за сутки прибыли десятки тысяч нелегалов
К сожалению, не обошлось без жертв. 57 человек погибли при попытке добраться до берега вплавь