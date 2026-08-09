Мадрид отвечает Риму паспортным контролем на фоне наплыва мигрантов

Дипломатическая война между Испанией и Италией из-за миграционного кризиса в Сеуте продолжается.

Официальный Мадрид распорядился ввести паспортный контроль на рейсах, прибывающих с Апеннин. Это ответ на аналогичные меры, принятые правительством Италии.

В конце прошлой недели нелегалы хлынули на территорию испанского эксклава в Африке. По некоторым данным, за сутки в Сеуту прибыло из Марокко прибыло не менее 100 тыс. человек.

Большая часть потом вернулась на родину, но 5 тыс., по всей видимости, останутся в Испании и даже разъедутся по территории Старого Света.

Италия потребовала приостановить действие Шенгенского соглашения и в одностороннем порядке ввела паспортный контроль для авиационных и морских рейсов.

Кризис в Сеуте обнажил острые противоречия между странами ЕС: контроль на границах здесь становится повсеместным явлением. Ранее он был введен властями Германии, Польши, Литвы, Австрии.