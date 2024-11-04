Маск заявил, что голливудских актеров вынуждают публично поддерживать Харрис

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Голливудских актеров вынуждают публично поддерживать кандидата в президенты США Камалу Харрис. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в ходе интервью телеведущему Джо Рогану, пишет mir24.tv.

По словам Маска, знаменитостям звонит некий влиятельный человек и просит поддержать Харрис. При этом звонящий утверждает, что выбор кандидата является личным делом каждого, однако при невыполнении просьбы актер может лишиться работы - не будет ни фильмов, ни концертов.

Маск утверждает, что разговор проходит "приветливо и доброжелательно", без явных угроз, но "все актеры все прекрасно понимают". При этом он не назвал ни имя "влиятельной личности", ни тех актеров, которым якобы звонили с подобными предложениями.