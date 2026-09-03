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Массовые протесты из-за кризиса в Сеуте охватили более 260 городов Испании

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В Испании не утихают массовые протесты. На фоне миграционного кризиса на улицы в более чем 260 города вышли сотни тысяч человек.

Люди протестуют против бессилия властей урегулировать сеутский кризис. Они настаивают на усилении охраны границ и требуют не допустить нового масштабного прорыва в Сеуту.

Кризис в Сеуте стремительно превращается в гуманитарную катастрофу

Изначально демонстрации носили мирный характер, но позже ситуация обострилась. Сотрудники полиции стали использовать шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Испанияпротесты
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