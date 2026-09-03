Массовые протесты из-за кризиса в Сеуте охватили более 260 городов Испании
Автор:Редакция news.by
В Испании не утихают массовые протесты. На фоне миграционного кризиса на улицы в более чем 260 города вышли сотни тысяч человек.
Люди протестуют против бессилия властей урегулировать сеутский кризис. Они настаивают на усилении охраны границ и требуют не допустить нового масштабного прорыва в Сеуту.
Изначально демонстрации носили мирный характер, но позже ситуация обострилась. Сотрудники полиции стали использовать шумовые гранаты и слезоточивый газ.