Массовые протесты из-за кризиса в Сеуте охватили более 260 городов Испании

В Испании не утихают массовые протесты. На фоне миграционного кризиса на улицы в более чем 260 города вышли сотни тысяч человек.

Люди протестуют против бессилия властей урегулировать сеутский кризис. Они настаивают на усилении охраны границ и требуют не допустить нового масштабного прорыва в Сеуту.

Изначально демонстрации носили мирный характер, но позже ситуация обострилась. Сотрудники полиции стали использовать шумовые гранаты и слезоточивый газ.