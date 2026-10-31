Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал срочное совещание с участием всех политических сил для урегулирования кризиса в Конституционном суде страны.

"Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка", - говорится в обращении Навроцкого, зачитанном собравшимся у здания КС.

Сам президент еще не покинул здание суда, куда прибыл на фоне обострившегося конституционного кризиса.

Кризис в Конституционном суде Польши и сопутствующие протесты начались в середине октября после избрания сеймом Мачея Берека судьей этого органа. Президент Кароль Навроцкий, находящийся в оппозиции правительству и парламенту, отказался принимать у нового судьи присягу.

Ситуация резко обострилась 30 октября 2026 года вечером. На сайте суда появилось сообщение о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидалось, что руководство судом перейдет к Анне Корвин-Пиотровской. Однако на официальной странице Конституционного суда в соцсети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему остается председателем суда, а Корвин-Пиотровская не признается в этом качестве. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота.