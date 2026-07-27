"Открытая для грабежа и изнасилований": почему почти 150 тыс. преступников в ФРГ гуляют на свободе

Десятки тысяч преступников разгуливают на свободе в Германии. Насильники, экстремисты, грабители - их осудили, но не доставили в тюрьмы. Полиция разводит руками и говорит: "нет ресурса"

А вообще, чтобы понимать всю серьезность ситуации в Европе, вот несколько общих цифр в новом отчете Европола: в ЕС действует 731 преступная сеть, куда входят более 400 тыс. человек из 118 стран. Основные сферы их деятельности - наркоторговля, мошенничество и киберпреступления. Но это, что называется, если широкими мазками. Мелких хулиганов и грабителей никто не считал.

Что касается Германии, "сердце и мозг Европейского союза" криминал окутывает особенно быстро и болезненно.

Согласно данным Министерства юстиции, на момент июня 2026 года осуждено 147 тыс. человек:

21 тыс. - насилие и нападение с оружием,

14 тыс. - грабеж и разбой,

43 тыс. - мошенничество и имущественные преступления,

31 тыс. - продажа наркотиков,

18 тыс. - сексуальные преступления,

29 тыс. - прочие статьи.

Мы взяли только самые "масштабные" статьи. Но самая массовая статья в Германии - иная. И любителям "демократии" она не понравится.

МВД Германии публикует подобную статистику раз в год. И аналитики уверены, за 2026-й таких преступлений стало примерно на четверть больше.

Еще одна официальная причина проблем - нехватка мест в исправительных учреждениях. Немецкие тюрьмы заполнены на 108 %. Строительство новых просто заморожено в девяти федеральных землях из 16. Нет денег.

В 2015 году в немецких тюрьмах было около 70 тыс. мест. К 2026-му население выросло на 5 млн человек. Мест в тюрьмах нет. Строительство новых учреждений буксует: дорого, долго, политически непопулярно. Одновременно идет рост преступности среди отдельных категорий населения. Немецкое федеральное ведомство уголовной полиции - BKA - фиксирует: с 2015 по 2026 год количество тяжких преступлений, совершенных лицами без немецкого гражданства, выросло на 63 %. При том что их доля в населении около 15 %.

На государственном уровне немецкое правительство с 2015 года трижды объявляло о "пакетах мер по усилению безопасности". Вот только ни один из них дальше горячих речей в Бундестаге не двинулся.

А меж тем Deutsche Welle сообщает, что число краж в магазинах Германии достигло рекорда. А ущерб от них растет четвертый год подряд.

Согласно исследованию Института розничной торговли в Кельне, в 2025 году было украдено товаров на сумму более 4,3 млрд. евро - на 3 % больше, чем в 2024-м. Частично этот рост можно объяснить высокой инфляцией. Потребительские цены с 2020 по 2025 год увеличились более чем на 20 %, а цены на продукты питания - примерно на 35 %".

Bild также поднимает тревогу: "Германия объявлена открытой для грабежа и изнасилований".

По словам полицейских, проблема в самой машине правопорядка: преступности все больше, реакции все меньше, а судебные разбирательства часто не получают дальнейшего развития.

Еще одна проблема Германии - резко увеличилось потребление наркотиков среди молодежи. Об этом говорят результаты опроса, опубликованные Федеральным институтом общественного здравоохранения Германии. Более 18 % молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет заявили, что уже имели опыт употребления хотя бы одного вида наркотиков.

Криминальная карта Евросоюза: как целый континент оказался под прицелом преступников. Чем вызван взрыв произвола и почему полиция проигрывает в борьбе со злом? Разбой на европейских улицах и пугающая статистика: где еще уголовники держат в страхе целые города и становятся угрозой нацбезопасности? Об этом смотрите в новом выпуске "Понятной политики".