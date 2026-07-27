Воруют все: от икры до водопроводных кранов - как кражи превратились в национальное Финляндии

Сегодня преступность в Европе устроила полный разгул. Согласно новому отчету Европола, в ЕС действует 731 преступная сеть, куда входят более 400 тыс. человек из 118 стран. Основные сферы их деятельности - наркоторговля, мошенничество и киберпреступления. Но это, что называется, если широкими мазками. Мелких хулиганов и грабителей никто не считал.

Вот один из примеров. В Финляндии воровство уже стало национальным бедствием. Страну захлестнула эпидемия краж: темными делишками промышляют финны всех возрастов и разного социального статуса.

По данным финского Союза торговли, стоимость украденных из магазинов товаров ежегодно составляет 0,5 млрд евро, и еще столько же уходит на меры безопасности. То есть ежегодные потери исчисляются в размере 1 млрд евро.

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ:

"Вор может оказаться молодым и старым, мужчиной и женщиной, подростком, ребенком. Люди не чувствуют стыда и думают, что решают свои проблемы воровством. Примечательно, что основной проблемой финских торговых сетей стали не мелкие воришки, а профессиональные преступники, которые часто действуют сплоченными командами. Воруют они в основном алкоголь, красную рыбу и икру в вакуумной упаковке, сыры, колбасы, дорогие консервы, кофе и шоколад, одежду или электроинструменты и прочую бытовую технику - все, что легко перепродать".

Главный принцип - украл и сразу продал. С того и живут. В результате в Финляндии сложилась целая отрасль подпольной экономики. При этом краденое сбывают порой у всех на глазах, не утруждая себя даже отойти от магазина, откуда стащили товар.

Воруют все: лезвия для бритв, алкогольные коктейли, наушники, одежду, часы, солнцезащитные очки и еще уйму всякой всячины. Даже водопроводные краны в туалетах и парикмахерские принадлежности. Полиция Хельсинки заявила о дальнейшем ухудшении ситуации с магазинными кражами. Отмечается, также, что воры все чаще находятся в состоянии наркотического опьянения и потому отличаются непредсказуемым поведением.

Криминальная карта Евросоюза: как целый континент оказался под прицелом преступников. Чем вызван взрыв произвола и почему полиция проигрывает в борьбе со злом? Разбой на европейских улицах и пугающая статистика: где еще уголовники держат в страхе целые города и становятся угрозой нацбезопасности? Об этом смотрите в новом выпуске "Понятной политики".