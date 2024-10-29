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Политолог из США: Байден так хорошо поработал, что придется это разгребать не один срок
Кто бы из кандидатов ни стал президентом, наломано столько дров, что за 4 года ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не способны будут разгрести это. Такое мнение об американских выборах выразил политолог из США Стив Самарин в "Актуальном интервью".
Стив Самарин:
"За 4 года ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не способны будут разгрести все эти дебри, которые были созданы тремя предыдущими администрациями. Дважды этому способствовал Барак Обама. А последние 4 года Джо Байден так хорошо поработал, что нам теперь разгребать это не один срок. Видимо, не два и не три. Многие вещи просто необратимы".
Поэтому, по словам политолога, что бы сейчас ни обещали кандидаты, воплотить это в реальность будет сложно. "Гораздо проще обвинять друг друга, гораздо проще искать соринку в чужом глазу и не замечать бревно в своем. Это у них получается прекрасно", - заметил он.
Эксперт еще раз вспомнил про Байдена: "Печально смотреть, когда лидер не совсем отдает себе отчет в том, что он делает. Еще страшнее, когда понимаешь, что он является еще и верховным главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов. И когда видишь, что лидер не просто невменяем, а совершенно невменяем. Конечно, хочется, чтобы быстрее наступил вторник и хоть кто-то мало-мальски вменяемый заменил Джо Байдена в Белом доме".
"А беда в том, что у нас в президенты собираются шоумены, а не профессиональные политики. Выглядит это все очень интересно с точки зрения, может быть, шоу-бизнеса. Но с точки зрения серьезного политика, я думаю, что не самый лучший вариант надевать жилет мусорщика, кататься на мусоровозе, продавать картошку, - считает Стив Самарин. - Это все несерьезно, мы же выбираем президента, а не клоуна".
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