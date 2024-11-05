Будущее Америки: что ждет страну после выборов? 05.11.2024

Кто бы из кандидатов ни стал президентом, наломано столько дров, что за 4 года ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не способны будут разгрести это. Такое мнение об американских выборах выразил политолог из США Стив Самарин в "Актуальном интервью". • Каковы реальные последствия предстоящих выборов для США? • Что происходит с американской политикой, когда в президенты идут шоумены, а не профессиональные политики? • Как поджоги урн для голосования и растущий спрос на оружие могут повлиять на ситуацию в США?