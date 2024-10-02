Политолог рассказал о причинах политического кризиса во Франции

На Францию давят из Лондона, требуют проявить больше инициативы с поставками дальнобойных ракет Storm Shadow. Англия формально не может единолично передать их Украине, да еще и наводить по целям в России.

Голова Макрона сегодня и так лежит на гильотине, согласовать поставки дальнобойных ракет - это значит отпустить веревку и услышать хруст собственных шейных позвонков. Французский президент загнал себя в политический тупик.

Украина шантажирует Запад и требует разрешения наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России Украинцев "План победы" пьянит и сводит с ума. Хотелось бы сказать "слегка", но, увы, нет - он буквально лишил их здравого смысла 02.10.2024 22:59

Напомним хронологию событий. После провальных для его партии выборов в Европарламент он распустил Нацсобрание. Во Франции к такой мере не прибегали с 1997 года. Выборы в Нацсобрание тоже не принесли Макрону большого успеха. В лидеры вырвались правые, и пришлось наспех формировать правительство из тех, кто плелся в хвосте гонки. Вот и получилось по классике, когда хвост машет собакой. Чем обусловлен политический кризис во Франции и почему новое правительство вызвало противоречия в обществе, рассказал французский политолог Роман Бессоне.

Роман Бессоне:

"Проблема в том, что сам народ расколот. Президент должен объединять народ, давать равные направления в развитии общества. А по данным соцопросов, большинство французов думают, что президент не работает для своей страны. Также он ведет политику, которую большинство французов не хотят. И из-за этого у нас есть глубокий политический кризис".

Политолог отметил, что для того, чтобы выйти из кризиса, новому правительству нужно вести переговоры с Брюсселем для пересмотра связи с Евросоюзом. "Также важным шагом должно стать налаживание того политического строя, который хотят французы по данным соцопросов. Еще следует вернуть промышленность на территории Франции и общественный порядок на улицах, обратиться к вопросам миграции", - подчеркнул Роман Бессоне.