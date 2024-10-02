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Политолог рассказал о причинах политического кризиса во Франции
На Францию давят из Лондона, требуют проявить больше инициативы с поставками дальнобойных ракет Storm Shadow. Англия формально не может единолично передать их Украине, да еще и наводить по целям в России.
Голова Макрона сегодня и так лежит на гильотине, согласовать поставки дальнобойных ракет - это значит отпустить веревку и услышать хруст собственных шейных позвонков. Французский президент загнал себя в политический тупик.
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Напомним хронологию событий. После провальных для его партии выборов в Европарламент он распустил Нацсобрание. Во Франции к такой мере не прибегали с 1997 года. Выборы в Нацсобрание тоже не принесли Макрону большого успеха. В лидеры вырвались правые, и пришлось наспех формировать правительство из тех, кто плелся в хвосте гонки. Вот и получилось по классике, когда хвост машет собакой. Чем обусловлен политический кризис во Франции и почему новое правительство вызвало противоречия в обществе, рассказал французский политолог Роман Бессоне.
Роман Бессоне:
"Проблема в том, что сам народ расколот. Президент должен объединять народ, давать равные направления в развитии общества. А по данным соцопросов, большинство французов думают, что президент не работает для своей страны. Также он ведет политику, которую большинство французов не хотят. И из-за этого у нас есть глубокий политический кризис".
Германия неожиданно включилась в продвижении мира на Украине. В это же время Франция стремительно погружается в политический кризис. Украина готова наносить удары вглубь России собственными ракетами. Что не так в этой истории, и какой ответ готовит Москва? Подробности - в проекте "Тренды".
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