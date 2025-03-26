Пожары в Республике Корея унесли жизни по меньшей мере 24 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в юго-восточном регионе Республики Корея возросло до 24 человек. Об этом сообщает Reuters.

По словам правительства, одни из самых масштабных лесных пожаров за последние десятилетия быстро распространились и вынудили более 27 тыс. человек покинуть свои дома. Пожары, вызванные сильными ветрами и сухой погодой, уничтожили целые кварталы и стали причиной закрытия школ. "Мы задействуем весь имеющийся персонал и оборудование для ликвидации сильнейших лесных пожаров, но ситуация неблагоприятная", - заявил исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су.

Лесная служба Республики Корея сообщила, что один из ее пожарных вертолетов потерпел крушение при попытке тушения пожара, а пилот погиб. Инцидент привел к кратковременной остановке полетов. Причина аварии расследуется, заявили власти.

По данным Министерства общественной администрации и безопасности Республики Корея, 26 марта в четырех отдельных районах было задействовано более 10 тыс. пожарных, в том числе сотни сотрудников полиции и военнослужащих, а также 87 вертолетов. В лесной службе заявили, что планируется закупить больше вертолетов для тушения лесных пожаров в ответ на критику по поводу нехватки оборудования.

По мнению эксперта по лесным катастрофам из Национального института лесоводства, изменение климата приведет к более частым лесным пожарам во всем мире: "Мы должны признать, что масштабные лесные пожары участятся, и для этого нам нужно больше ресурсов и обученной рабочей силы".