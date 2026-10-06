Протесты продолжаются: французский студенческий профсоюз требует 10 млрд евро на образование
Французский студенческий профсоюз продолжит массовые протесты, пока правительство не выделит на нужды образования 10 млрд евро. По оценкам организации, это минимальная сумма, чтобы "положить конец студенческой бедности и разрушению зданий учебных заведений".
При этом социальный кризис уже давно вышел за рамки сугубо экономических требований. Ситуация в стране накаляется с каждым днем. В Париже на защиту детей массово вышли родители. И им также досталось от силовиков. Сотрудники правоохранительных органов без разбора травили взрослых газом.
Судебные дела уже возбуждены в отношении более 1,8 тыс. человек. В том числе против почти 1,5 тыс. несовершеннолетних. За вчерашний день на протестах было задержано еще почти 1 тыс. человек - это плюс к тем 5 тыс., что уже за решеткой. В одном из городов учеников травили слезоточивым газом и направили против них конную полицию. В результате таких демократических разгонов пострадали 215 учащихся. Среди них 15-летний житель города Ланс, которому оторвало руку полицейской гранатой. Другой подросток получил травмы лица, когда силовик выстрелил в него из гранатомета слезоточивым газом, сломав челюсть. Еще один юноша полностью потерял зрение на правый глаз.
Кроме учеников, травмы получили 78 учителей и сотрудников школ. Правозащитники резко осудили действия полиции, напомнив о запрете использования гранатометов для прямой прицельной стрельбы по людям.
В результате "демократических" разгонов во Франции пострадали 215 школьников
Кроме учеников травмы получили 78 учителей и сотрудников школ
Однако самого президента Макрона внутренние проблемы мало волнуют. Пока на улицах калечат подростков и травят газом их родителей, все мысли французского лидера заняты поддержкой Украины и глобальной гонкой вооружений. Париж официально объявил о проведении первых успешных испытаний новой стратегической баллистической ракеты М51.3 для атомных подводных лодок. Более того, Макрон анонсировал запуск амбициозной и дорогостоящей программы по созданию гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет. В условиях тотального недофинансирования школ и больниц Елисейский дворец цинично предпочитает тратить миллиарды евро на закупку ядерных арсеналов.