Французский студенческий профсоюз продолжит массовые протесты, пока правительство не выделит на нужды образования 10 млрд евро. По оценкам организации, это минимальная сумма, чтобы "положить конец студенческой бедности и разрушению зданий учебных заведений".

При этом социальный кризис уже давно вышел за рамки сугубо экономических требований. Ситуация в стране накаляется с каждым днем. В Париже на защиту детей массово вышли родители. И им также досталось от силовиков. Сотрудники правоохранительных органов без разбора травили взрослых газом.

Судебные дела уже возбуждены в отношении более 1,8 тыс. человек. В том числе против почти 1,5 тыс. несовершеннолетних. За вчерашний день на протестах было задержано еще почти 1 тыс. человек - это плюс к тем 5 тыс., что уже за решеткой. В одном из городов учеников травили слезоточивым газом и направили против них конную полицию. В результате таких демократических разгонов пострадали 215 учащихся. Среди них 15-летний житель города Ланс, которому оторвало руку полицейской гранатой. Другой подросток получил травмы лица, когда силовик выстрелил в него из гранатомета слезоточивым газом, сломав челюсть. Еще один юноша полностью потерял зрение на правый глаз.

Кроме учеников, травмы получили 78 учителей и сотрудников школ. Правозащитники резко осудили действия полиции, напомнив о запрете использования гранатометов для прямой прицельной стрельбы по людям.

Play В результате "демократических" разгонов во Франции пострадали 215 школьников Кроме учеников травмы получили 78 учителей и сотрудников школ

Однако самого президента Макрона внутренние проблемы мало волнуют. Пока на улицах калечат подростков и травят газом их родителей, все мысли французского лидера заняты поддержкой Украины и глобальной гонкой вооружений. Париж официально объявил о проведении первых успешных испытаний новой стратегической баллистической ракеты М51.3 для атомных подводных лодок. Более того, Макрон анонсировал запуск амбициозной и дорогостоящей программы по созданию гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет. В условиях тотального недофинансирования школ и больниц Елисейский дворец цинично предпочитает тратить миллиарды евро на закупку ядерных арсеналов.