Провинция Альберта остается в составе Канады

Большинство жителей канадской провинции Альберта высказались за то, чтобы регион остался в составе страны. Таковы предварительные итоги состоявшегося референдума.

За сохранение богатой нефтью провинции в составе Канады выступили более 76 % избирателей, а за ее независимость - свыше 23 %.

Газета The Guardian отметила, что итоги голосования стали победой для премьер-министра и сторонников канадского единства. За независимость провинции выступали американские власти и лично Дональд Трамп.