Рубио: Завершение конфликта в Украине откроет возможности для сотрудничества России и США

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта в Украине создаст "исключительные возможности" для сотрудничества России и США в экономической и геополитической сферах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", - заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.

Рубио также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта.