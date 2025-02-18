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Рубио: Завершение конфликта в Украине откроет возможности для сотрудничества России и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта в Украине создаст "исключительные возможности" для сотрудничества России и США в экономической и геополитической сферах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", - заявил он журналистам по итогам встречи представителей РФ и США в Эр-Рияде.
Рубио также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта.
"Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", - отметил он.