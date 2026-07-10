Трамп намерен возобновить удары по Ирану

Вечером 10 июля Дональд Трамп намерен провести совещание по политическим вопросам, связанным с возобновлением войны в Персидском заливе.



Идея заново бить по Ирану даже союзниками США была встречена без восторга. Кстати, в Белом доме неофициально и со злой иронией тактику назвали операцией "Пощечина".

Вашингтон вынужден теперь считаться с возможностью возникновения глобального антивоенного фронта: к саботажу боевых действий могут присоединиться даже монархии Залива, которые прежде поддерживали американцев.

Западные издания отмечают, что 9 июля напряженность на Ближнем Востоке после резкой эскалации пошла на спад. Добиться этого удалось благодаря международным посредникам. Соединенные Штаты, тем не менее, нанесли еще ряд ударов по иранским целям - в основном, вдоль берегов Ормузского пролива и на острове Харг. Персы, в свою очередь, атаковали американские объекты в Кувейте и Бахрейне.

Из Вашингтона сообщают, что Трамп собирается провести короткую военную кампанию, которая в течение месяца или даже нескольких недель увенчается переговорами. При этом американцы хотели бы ограничиться дальними ударами, не проводя наземную операцию. Насколько успешной окажется такая стратегия - судить сложно. Иран полон решимости сражаться далее.

Play Миллионы мусульман проводили в последний путь аятоллу Хаменеи В Иране завершились масштабные траурные шествия

В четверг, 9 июля, в Мешхеде был похоронен погибший в результате авиаударов США и Израиля Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Траурные мероприятия с участием 40 млн иранцев продемонстрировали непоколебимое единство общества перед лицом внешнего давления.