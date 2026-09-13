В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Международного фестиваля молодежи

Екатеринбург на ближайшую неделю становится молодежной столицей мира. Международный фестиваль молодежи торжественно открывается масштабным шоу о всех регионах планеты для 10 тыс. участников из 191 страны мира.

Тысячи молодежных идей соединяются на одном большом проспекте мира - такова концепция церемонии открытия Международного фестиваля молодежи. Ведь молодежь мира едина, и все вместе движутся в одном направлении. Кросс-медийная журналистика, кросс-культурная дипломатия и даже кросс-танцевальное открытие - буквально все намекает на то, что интересы 191 страны мира обязательно пересекутся на Международном фестивале молодежи. Здесь можно увидеть не только те страны, которые сложно найти на контурной карте, но еще неожиданно, но вполне закономерно можно встретить хорошо известных белорусов.

Настя Кравченко, певица, телеведущая, блогер:

"Люди настолько дружелюбно друг к другу расположены. Насколько атмосферно, насколько много улыбок и света в глазах, это не может не радовать и не может не влюблять. Желаю, чтобы таких мероприятий проходило еще больше. В Беларуси также хочется провести такое мероприятие".

Церемония открытия построена так, что артисты словно прибывают на сцену на самолете. Здесь и известная k-pop группа, и зажигательная Наталья Орейро, родные "Песняры", и даже турецкий актер Халит Эргенч. Лучший способ понять друг друга - сделать это через общих кумиров.

Анастасия Комарова, участница Международного фестиваля молодежи:

"Беларусь здесь представлена самыми яркими представителями молодежи. Мы очень активны, знакомимся со всеми ребятами, общаемся. Очень приятно, что к нам все страны очень тепло относятся. Все сразу радуются, как только узнают, что мы из Беларуси. Говорят, что знают нас, любят ".

Главная задача форума - создать коммьюнити прогрессивной молодежи, которая знает цену мира и без мифов и темных сплетен умеет выражать чувства в творчестве, науке и спорте.

Словно хоровод фестиваль закрутил молодежь всего мира в энергии настоящей дружбы и партнерства. Ведь через 10 лет те, кто сегодня обменивается улыбками и сувенирами, смогут обменяться дипломатическими приветствиями и внушительными контрактами, благодаря тому, что однажды встретились на проспекте молодежи мира.