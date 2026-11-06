В Парагвае банкротство банка вызвало массовые протесты вкладчиков

Банк лопнул, но забрал с собой сбережения 3 млн человек. Это почти половина взрослого населения Парагвая.

Президент Сантьяго Пенья объявил об отставке, но парламент ее не принял. Ему хотят объявить импичмент, а потом отдать под суд.

Возбуждено уголовное дело: есть веские основания полагать, что финансовая катастрофа случилась из-за коррумпированных чиновников, в числе которых - сам президент Пенья, до марта 2025 года остававшийся акционером группы, контролировавшей цифровой банк Ueno Bank.

На улицах - настоящее восстание вкладчиков, стремительно перетекающее в революцию. Полиция разгоняет протесты слезоточивым газом и водометами.

В банке-банкроте уже временная правительственная администрация. Более десятка бывших руководителей взяли под стражу. Только денег все равно нет. 3 млрд долларов - ноль следов.

Вклады застрахованы, однако в Парагвае, одной из беднейших стран Южной Америки, страхование не гарантирует ничего, кроме очереди. Люди это понимают - страна продолжает погружаться в хаос.