Во Франции с начала школьных протестов задержали более 6 тыс. человек

По всей Франции 6 октября с новой силой поднялась волна студенческих протестов. На улицах мятежных городов к концу дня ожидается до 250 тыс. человек, возмущенных кризисом в системе образования. Педагоги призывают прислушаться к требованиям старшеклассников.

Бунтуют в Марселе, Нанте, Тулузе. В Лионе, Париже и Страсбурге произошли столкновения - полиция беспощадно скручивает несогласных с экономией на людях и их правах.

За время протестов задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

Социологи приводят данные: почти 80 % молодых французов уверены, что политическое руководство страны не способно обеспечить им стабильное будущее. 8 из 10 респондентов уже рассматривали возможность построить свою жизнь за пределами Франции. Данный опрос был проведен в августе, задолго до массовых выступлений старшеклассников и профсоюзов.