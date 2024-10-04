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Воробьев отнес к успехам сотрудничество регионов Беларуси и России рост договоров и соглашений
Санкции пошли на пользу Беларуси и России, так как мы начали замещать импортные технологии и производство собственными. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев в проекте "Актуальное интервью".
Юрий Воробьев:
"Мы налаживаем сотрудничество между промышленными и научными организациями для того, чтобы решить эту важную задачу для нас. Да, конечно, приходится отказываться от некоторых видов товаров, которые мы получали из-за рубежа, потому что санкции не позволяют этого сделать. Мы будем выпускать их самостоятельно. Но для этого нужно проделать большую сложную работу. Двум государствам вместе это делать легче".
По словам политика, драйверами экономик Беларуси и России являются такие направления, как машиностроение, станкостроение, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство: "Образование, кстати говоря, тоже. Чтобы молодежь России и Беларуси могли свободно учиться в вузах той или другой страны, а получив профессию, могли работать или в Беларуси, или в России".
"Форум регионов в свое время дал толчок, потому что регионы, научились работать напрямую. Следующую Межпарламентскую комиссию мы проведем в Смоленской области. Нам интересно посмотреть, как приграничные регионы взаимодействуют между собой. Изучим эту тему, постараемся поддержать их, посмотрим, что нужно отрегулировать в области законодательства, если требуется, какие придать стимулы для развития этих взаимных отношений", - подчеркнул политик.
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