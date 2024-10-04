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Последствия санкционного прессинга | Форум регионов и договоренности
04.10.2024
Актуальное интервью с Зампредседателем Совета Федерации Федерального собрания России Юрием Воробьевым • Пошел ли санкционный прессинг нам пользу, если взглянуть на цифры товарооборота и количество проектов по импортозамещению? • Форум регионов и весомый пакет договоренностей. Что можно вынести в разряд успехов? • Новый форум в Нижнем Новгороде побьет рекорд? • Какие направления могут стать драйверами экономик Беларуси и России? • Может ли Союзное государство сегодня быть в какой-то мере законодателем мод?
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