Последствия санкционного прессинга | Форум регионов и договоренности 04.10.2024

Актуальное интервью с Зампредседателем Совета Федерации Федерального собрания России Юрием Воробьевым • Пошел ли санкционный прессинг нам пользу, если взглянуть на цифры товарооборота и количество проектов по импортозамещению? • Форум регионов и весомый пакет договоренностей. Что можно вынести в разряд успехов? • Новый форум в Нижнем Новгороде побьет рекорд? • Какие направления могут стать драйверами экономик Беларуси и России? • Может ли Союзное государство сегодня быть в какой-то мере законодателем мод?