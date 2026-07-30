В Европе продолжается битва с огненной стихией. Площадь выжженной земли вплотную приблизилась к отметке в полмиллиона гектаров. Лесные пожары растянулись от Португалии до Греции, уничтожая знаменитые виноградники и унося жизни спасателей.

Но в высоких кабинетах Брюсселя непреклонны. Даже ради спасения континента политики не готовы смягчать антироссийские санкции.

Расскажем, как Европа оказалась беззащитной перед лицом огненной катастрофы.

Огненный пояс Старого Света

Пока на полях Беларуси гудят комбайны, обеспечивая продовольственную безопасность, остальная Европа буквально превращается в пепелище. Аномальная жара и засуха спровоцировали настоящую катастрофу. Полоса лесных пожаров растянулась через всю Южную Европу. Площадь территорий, превратившихся в обугленную пустыню, стремительно приближается к отметке в 500 тыс. гектаров.

Орельен Себтон, консультант по климату (Франция):

"То, что когда-то казалось аномалией, теперь, к сожалению, стало нашей реальностью и останется ею в будущем. Стихия, с которой мы столкнулись, обладает разрушительной, невиданной силой. Но в ней больше нет ничего исключительного, ведь этот кошмар будет повторяться снова и снова".

Спасатели предпочли виллы целому городу

Стихия не щадит никого, но даже перед лицом смертельной опасности четко соблюдается классовое разделение. Во Франции разгорелся скандал вокруг тушения огня в департаменте Жиронда. Жители городка Ле-Порж обвиняют власти в том, что когда стена пламени шла на их жилые районы, спасателей не было рядом. Вместо защиты домов простых граждан все силы были брошены на охрану нескольких десятков роскошных вилл местной элиты.

"К сожалению, то, что только что произошло в Ле-Порж, можно было предвидеть из-за сильнейшей засухи, которая продолжается уже два месяца, и сменяющих друг друга волн аномальной жары. Но больше всего возмущает тот факт, что пожарам просто дают разрастись до каких-то гигантских, катастрофических масштабов", - пожаловался житель городка Ле-Порж.

Пламя не удается взять под контроль

Не менее трагическая ситуация складывается в Испании и Греции. Пожары охватывают все новые территории, тысячи людей вынуждены эвакуироваться. На Крите во время борьбы с огненным фронтом минувшей ночью погибли двое пожарных.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

"Впереди нас все еще ждут тяжелые дни, а август традиционно является очень сложным месяцем. Я прошу всех наших сограждан проявлять максимальную осторожность".

Фермеры в полной панике

Пребывают в полной панике и европейские фермеры. Они уже лишились порядка 9 млн т зерна и более 2 млрд евро. Знаменитые французские виноделы тоже ушли в минус. Там, куда пламя еще не добралось, урожай добивает засуха.

"В 2022 году мы пережили сильнейшую волну аномальной жары. Тогда мы потеряли около половины всего урожая винограда, и в этом году нас ждет практически то же самое", - сокрушается фермер.

А ведь все это можно было пусть не избежать, но хотя бы серьезно минимизировать. Речь о российской спецтехнике, которая раньше крайне успешно боролась с огнем. Еврокомиссия наотрез отказалась выдать Испании разрешение на использование и техническое обслуживание вертолетов Ка-32, которые попали под санкции. И теперь по указке Брюсселя воздушные тяжеловесы простаивают в ангарах, пока юг Европы выгорает дотла.