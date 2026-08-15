Землетрясение в Индонезии: спасатели обнаружили в портовом городе Маумере 20 погибших
Автор:Редакция news.by
В Индонезии продолжают бороться с последствиями землетрясения. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,7. За первым ударом последовали мощные афтершоки.
К настоящему времени известно о 20 погибших в портовом городе Маумере. Спасатели пока не смогли добраться до Нагекео - округа, который ближе всего находится к эпицентру сейсмического события. Дороги туда оказались заблокированы оползнями, а связь с некоторыми районами была нарушена.
Власти объявили угрозу цунами. Жителей побережья острова Флорес призвали эвакуироваться вглубь суши минимум на 2 км. Последствия удара стихии серьезные: разрушены жилые дома, школы и медучреждения.
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии: есть жертвы, объявлена угроза цунами
Жителей побережья острова Флорес экстренно призывают эвакуироваться вглубь суши минимум на 2 км