Землетрясение в Индонезии: спасатели обнаружили в портовом городе Маумере 20 погибших

В Индонезии продолжают бороться с последствиями землетрясения. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,7. За первым ударом последовали мощные афтершоки.

К настоящему времени известно о 20 погибших в портовом городе Маумере. Спасатели пока не смогли добраться до Нагекео - округа, который ближе всего находится к эпицентру сейсмического события. Дороги туда оказались заблокированы оползнями, а связь с некоторыми районами была нарушена.

Власти объявили угрозу цунами. Жителей побережья острова Флорес призвали эвакуироваться вглубь суши минимум на 2 км. Последствия удара стихии серьезные: разрушены жилые дома, школы и медучреждения.