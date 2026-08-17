Вы устали или уже "сгорели"? Как понять разницу между усталостью и выгоранием

Говорят, чтобы выгореть, нужно гореть. Так вот, все начинается с огонька и энтузиазма, а затем - доктор, помогите.

Профессиональное выгорание - это не взрыв одного момента, а тление месяцами и годами. Его самая опасная ловушка - самовнушение, что все пройдет само, и тут можно не заметить, как сташь погорельцем.

Выходные не помогают, отпуск не спасает, даже любимое хобби больше не зажигает. Энергия уходит и возвращаться не собирается.

В 2022 году ВОЗ официально внесла термин в международную классификацию болезней. Новостные ленты стали пестрить заголовками, что синдром выгорания признан эпидемией 21 века, а соцсети начали взрываться постами с фразой "Больше не вывожу!".

История Владимира Гурова как график торгов, который рос, пока не рухнул. В 2003 году стал работать торговым представителем на иностранном предприятии. Три года - и он уже в топе. Еще пять - и руководитель отдела. И еще пяток - и он начальник по работе с ключевыми клиентами. Герой жил цифрами, планами и дедлайнами, и дни превратились в гонку под названием "Еще немного - и еще одна сделка". Но организм приказал остановиться.

"Приходил с работы, ложился спать и не мог уснуть. Крутились мысли, что решать завтра, какие акты сверок делать, какие протоколы согласовывать. Было уже тяжело. Пришел к врачу попросить дать мне снотворное. Но врач заявила, что это не решит проблему, и надо кардинально что-то менять", - поделился своей историей мужчина.

Владимир Гуров

Владимир не один. Ольга Гуйвик работала в сфере рекламы, любила свое дело до тех пор, пока оно не стало жизнью. 10 лет работала без выходных, пауз и без себя.

"Я потом задавала себе вопрос: а зачем? И не смогла ответить на этот вопрос. Да, есть проблема, идущая из детства - синдром отличника, когда нужно было приносить пятерки. На вопрос, зачем достигаторство и желание быть первым, мне кажется, мало кто ответит", - думает девушка.

Ольга родила ребенка и все равно продолжала работать, а потом врачи поставили онкологию. И, как отметила героиня, выгорание и нервные скачки были одними из факторов развития болезни.

"После того, как тебе ставят диагноз такого рода, в любом случае много анализируешь, думаешь. Сначала: за что, почему, почему я. В какой-то момент, отвечая на эти вопросы, нашла ответ, что жизнь, которой я живу, не моя жизнь", - определилась Ольга.

Ольга Гуйвик

Но как понять, что вы не просто устали, а выгорели? Усталость - это когда ты сделал и устал. А выгорание - когда ты ничего не сделал, а уже устал. Привычные рутинные дела даются все с большим трудом. Прокрастинация не отпускает, а то, что раньше приносило радость или удовлетворение, больше вообще ничего не приносит.

Если посмотреть на проблему масштабно, то можно сказать, что это уже глобальный кризис. По данным международных исследований, экономические потери от снижения вовлеченности, вызванные выгоранием, оцениваются в 438 млрд долларов в год по всему миру. И больше всего выгорают в США, потому что человек там всего лишь является ресурсом. У большинства фиксируют уязвимое положение из-за отсутствия социальных гарантий, буквально вся жизнь в кредит. Никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь. Там используют, пока эффективен, и церемониться не будут: не даешь результат - заменяют следующим. Деньги-то важнее.

Стив Самарин, политолог (США):

"Американская жизнь - один сплошной кредит. В кредит у человека дом, автомобиль, даже еда часто покупается по кредитной карте. И вдруг источник дохода прекращается. Например, во Флориде пособие по безработице составляет 270 долларов в неделю и платится чуть менее двух месяцев. Это деньги, на которые невозможно оплачивать аренду или ипотеку, кредит за машину. Человек находится в постоянном страхе, а страх - есть страх потери чувства собственного достоинства, игра все время по чужим правилам, ощущение себя используемым ресурсом. И наступает то, что называют выгоранием".

Стив Самарин

Вообще, эмоциональное выгорание - это проблема не только американская, но и проблема всего капиталистического мира. Она актуальна на данный момент в Европе. Людей с выгоранием увеличивается год за годом, цифры катастрофические.

Согласно исследованиям, в зоне высокого риска выгореть отнюдь не офисные работники. Это те, кто работает ночью и посменно, а также специалисты, работающие с людьми и отдающие себя эмоционально. Но, как отмечают психологи, дело не в конкретной профессии. Выгореть может абсолютно каждый.

К решению проблем нужно подходить комплексно. Во-первых, честный разговор с собой. Составьте список, что крадет вашу энергию больше всего. Во-вторых, нужен полноценный отдых без телефона, но с подключением физической активности. В-третьих, выстраивание личных границ и отказ без чувства вины. Каждый второй, кто пережил выгорание, увольняется, и только 23 % идут на разговор к руководству.

Забота о сотрудниках - это не о доброте, а об экономике. Выгоревший специалист теряет до 50 % продуктивности. Инвестиции в отдых, гибкий график и внимание к эмоциональному состоянию окупаются в разы - текучка кадров падает, больничные снижаются, а прибыль растет.

"Я открыла компанию, набрала людей и решила, что мои люди выгорать не будут. У меня в компании нет жесткого временного регламента. Мне нужен результат, но каким образом он достигается и в какой обстановке, абсолютно не имеет значения, хоть лежа на пляже", - рассказала о своем подходе к выстраиванию рабочего процесса Ольга Гуйвик.

Но есть и нестандартный путь поговорить со своим "я" через тело - речь о гвоздестоянии. Эта практика помогает найти ответы на вопросы, которые вы не могли найти месяцами, а зачастую и годами.

"В жизненной суете и скоростях люди себя теряют, теряют ощущение собственного тела. Иногда задаешь человеку вопрос, а он не может ответить, что чувствует", - отметила проводник в практику гвоздестояния Ирина Рахлей.

На гвоздях тело получает импульс опасности, а в ответ происходит выброс адреналина и кортизола. Запускается парадоксальный релакс - сначала организм получает стресс, а потом - резкий спад напряжения, из-за чего перезагружается эмоциональный фон, что помогает выйти на свои истинные желания.

Скептики скажут, что раньше работали и ничего, а тут прям все истощены. Но раньше не было телефонов и рабочих чатов, которые не умолкают и в 23:00, не было бесконечного инфошума, из которого невозможно вырваться. Выгорание - это не мода, а цена, которую мы платим за продуктивность.

Так какой здесь напрашивается вывод? Усталость и выгорание - птицы разного полета. Усталость через время пройдет, но выгорание даже после отпуска не отпускает. Но стоит помнить, что выгорание является не финалом, а началом новой главы.

Как понять, что у вас уже не просто усталость. Можно ли выбраться из состояния, когда энергия ушла и возвращаться не собирается, смотрите подробнее в специальном репортаже.

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