Юрий Горбич назвал стоимость легкомысленного похода к врачу для бюджета Беларуси

По словам гостя интервью, обычный прием у врача-терапевта, куда зачастую люди приходят по принципу "пусть уж посмотрят, раз пришел", стоит 45 белорусских рублей. Прием педиатра обходится приблизительно так же. Поход пациента к стоматологу, где всегда задействуются материалы и технологии, государству обходится в 70 белорусских рублей, и это без сложного лечения, как протезирование.

"Еще один вопрос - вызов скорой помощи. Некоторые злоупотребляют своим правом на него. К примеру, скорую вызывают с поводом "болит голова", а по приезде оказывается, что у человека накануне случилось злоупотребление спиртными напитками, и после этого у него болит голова. Еще одна реальная ситуация - человека завозят в больницу скорой помощи, а он говорит: "Спасибо, что довезли. Я тут напротив живу". Отказывается от госпитализации и уходит. И эти случаи даже не про деньги (а один вызов скорой помощи стоит 240 с лишним рублей), а о необходимости медицинской бригады в другом месте. Может быть, где-то не хватит именно ее для спасения жизни, ведь предугадать, сколько вызовов будет в каждую конкретную минуту, невозможно", - поделился председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.