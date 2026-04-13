"Бежать к врачу" - Елена Чалей назвала красные флаги, которые нельзя игнорировать при аллергии
Аллерголог-иммунолог 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района Минска Елена Чалей в "Актуальном интервью" рассказала о методах самолечения, которые категорически запрещены.
По словам специалиста, главная ошибка пациентов - путаница в диагнозах. Без помощи врача человек самостоятельно не может определить, беспокоит ли его аллергия, ОРВИ или другая инфекция. Для постановки правильного диагноза необходимо для начала обратиться к терапевту. "Мне абсолютно не нравится, когда пациенты в аптеке просят продать что-либо от аллергии. Фармацевт даст препарат, но он может быть совершенно не нужен данному пациенту", - обозначила собеседник.
Например, это касается кашля, от которого назначаются антигистаминные, однако они могут усугубить течение астмы. А для лечения конъюнктивита - гормональный препарат.
"Есть совершенно безобидные и действенные лекарства для лечения аллергии. Но их должен назначить врач-терапевт, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог и, в конце концов, врач-аллерголог. Именно он выяснит проблемы с дыханием и решит, необходимы ли пациенту ингалятор или таблетки, выписанные по рецепту, для лечения кашля", - добавила Елена Чалей.
К сожалению, практически всегда человек при появлении каких-либо симптомов (насморк, заложенность носа, чихание, зуд в глазах) ждет до последнего, читает информацию в интернете. Но всегда стоит помнить о так называемых красных флагах. К ним относятся кашель по ночам, хрипы и свисты в груди. Эти симптомы могут свидетельствовать о формирующейся сезонной астме. С такими возникшими проблемами нужно бежать к любому врачу, который будет доступен в данный момент времени.
