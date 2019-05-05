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5-ое мая - День рождения Адель Лори Блу Эдкинс

«Яркий» Первомай, судьба Ассанжа, смена эпох в Японии. Важные и интересные темы из-за рубежа — в материалах журналистов «Вокруг планеты».