БССР. Неизвестная история. Дмитрий Жилунович

Фильм о Дмитрии Жилуновиче из цикла "БССР. Неизвестная история" снимали в Могилеве и Копыле, откуда родом политический деятель, любивший делать щедрые подарки и со вкусом одеваться, например, носить редкие среди большевиков галстуки-бабочки.

Зрители также узнают, почему Дмитрий Жилунович, он же поэт Тишка Гартный, НЕ хотел подписывать Манифест о провозглашении БССР, как добивался признания белорусов как самостоятельной нации, но был арестован и признан психически больным. Журналистское расследование попробует установить, каким образом он совершил самоубийство в психиатрической лечебнице, или его все-таки убили ...