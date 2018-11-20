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"ЧП.BY" (19.11.2018)

20.11.2018

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21 видео

"ЧП.BY" (19.11.2018)

-- Чтобы белорусские правоохранители были готовы ко всему. В Могилёве-вынесли приговор россиянину, года назад совершившему дерзкий налёт на банк.
-- Орудием преступления был шпатель. Дело о жестоком убийстве мужчины на кладбище направлено в суд.
-- Из шестерых выжили только двое. Трагический пожар в Гродненском районе.
-- Находившихся в международном розыске задержали в Беларуси. Последние закладки драгдиллеров-гастролёров.
-- Вместе с сердцами дам, забирал их деньги. 33-летнего гражданина Германии подозревают в мошенничестве.
-- И похищение ... Антонио Бандераса. Кто это мог сделать-покажем уже через несколько минут.