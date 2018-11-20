"ЧП.BY" (19.11.2018)

-- Чтобы белорусские правоохранители были готовы ко всему. В Могилёве-вынесли приговор россиянину, года назад совершившему дерзкий налёт на банк.

-- Орудием преступления был шпатель. Дело о жестоком убийстве мужчины на кладбище направлено в суд.

-- Из шестерых выжили только двое. Трагический пожар в Гродненском районе.

-- Находившихся в международном розыске задержали в Беларуси. Последние закладки драгдиллеров-гастролёров.

-- Вместе с сердцами дам, забирал их деньги. 33-летнего гражданина Германии подозревают в мошенничестве.

-- И похищение ... Антонио Бандераса. Кто это мог сделать-покажем уже через несколько минут.



