ЧП.by | В Шарковщинском районе на пожаре погибли мать и сын

2 часа назад

- Огненная стихия оказалась сильнее. В Шарковщинском районе на пожаре погибли мать и сын - Попытался увернуться от многотонного состава. В столице на железной дороге оборвалась жизнь местного жителя - В Могилёве из-за семейных разборок пострадал автомобиль - Минчанка продала квартиру, отправила деньги аферистам и примкнула к преступной группировке - Сперва сообщила свои данные якобы работнику "Водоканала", а после ей позвонил лже-правоохранитель. Запутанная схема, в которую поверила жительница столицы - Трейдеры обещали помочь приумножить капитал. Спойлер: начинающий брокер из Минска потерял всё