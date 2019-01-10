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Наверное, ни одно вещество так не обросло мифами и загадками, как холестерин. В представлении людей он «великий и ужасный». Этот миф мы уже давно пытаемся развеять. Холестерин необходим для организма. Это факт. Но как реагировать, если цифры холестерина повышены? Причем не у взрослого человека, а у подростка? «Это особенности периода роста и взросления или сигнал о серьезной проблеме»- задают вопрос родители.