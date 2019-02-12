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День спорта | Двоевластие в английской Премьер-Лиге

Столичное хоккейное Динамо после международной паузы выступление в КХЛ продолжило домашним поединок против ярославского Локомотива.
Двоевластие в английской Премьер-Лиге. Погоня Баварии за Дортмундом в Германии, рекорды Криштиану Роналду и трогательные кадры из Франции.
"Минчанка" проигрывает "Уралочки" на тай-брейке в домашнем поединке 16-го тура женской Суперлиги России — 2:3.
Цмоки выигрывают у Зенита заключительную четверть 19:5, но уступают в очередном поединке Единой Лиги ВТБ.
Первое поражение Машеки в евросезоне. В матче 1/8-й финала гандбольного Кубка Вызова.

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