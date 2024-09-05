Эффектно и по-спортивному стильно - это о новой ливрее Belavia и ХК "Динамо-Минск"!

21.11.2024 10:43

Совсем недавно прогремела яркая презентация: "Динамо-Минск" и Belavia представили уникальную ливрею самолета! "Между прочим", вдохновившись такой красотой, совершили вместе с хоккеистами "Динамо" дальний перелёт на "Динамолёте" и привезли победу из Омска!