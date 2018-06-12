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Глеб Стаховский – менеджер по развитию массового футбола ассоциации «Белорусская федерация футбола»

12.06.2018

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Глеб Стаховский – менеджер по развитию массового футбола ассоциации «Белорусская федерация футбола»