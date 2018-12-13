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День спорта | Италия теряет 2 представителей в футбольной Лиге чемпионов по итогам группового этапа
БГК имени Мешкова добывает третью победу подряд в Сеха Лиге.
Команды России, Бельгии и Сербии соперницы женской сборной Беларуси по баскетболу в финальной стадии Евро-2019.
Италия теряет двух представителей в футбольной Лиге чемпионов по итогам группового этапа.
Новозелансдкий Тим Веллингтон побеждает Аль Айнв первом поединке клубного Чемпионата Мира.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Гуанчжоу у сборной Беларуси есть первая медаль. Её завоевал Илья Шиманович.