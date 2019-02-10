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Новости. Центральный регион | Создание высоко-технологичного города будущего

Новый партнёр Великого камня. К созданию высоко-технологичного города будущего - присоединился Европейский Банк. Расскажем о направлениях инвестиций.
Обсудим и наболевшие вопросы жителей Слуцка. Вместе с губернатором выслушаем самые острые проблемы.
Посетим финальные старты "Снежного снайпера". Увидим кульминацию республиканских соревнований в Раубичах.
И под занавес - окунёмся в творческое арт-пространство Хаима Сутина. В Смиловичах открыли новый выставочный зал.

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