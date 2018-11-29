500 тысяч рублей дотаций, не возвращенных в бюджет, и 100 тысяч неуплаченных налогов. Контролеры выявили сразу два факта незаконной финансовой деятельности. В первом случае в разработку сотрудников госконтроля попали коммунальные предприятия Могилева. Как выяснилось, оказывая услуги бюджетным организациям, филиалы жилкомхоза превысили установленный уровень рентабельности. Как итог – экономия полумиллиона рублей. Дело бы, казалось, хорошее, но вместо того, чтобы вернуть сэкономленные деньги в бюджет, коммунальники предпочли об этом никому не говорить. Во втором случае сотрудники финансовой милиции нашли коммерсанта, который также решил не сообщать обо всех своих доходах. Подробности разных историй с одинаковым финалом в материале Юрия Шевчука.

Перед тем как говорить о нарушениях, которые допустили филиалы жилкомхоза Могилева, стоит сначала рассказать о системе, по которой коммунальники работают с госпредприятиями. В начале года специалисты подсчитывают примерную стоимость услуг, которые теплосети, водоканал и другие службы окажут государственным учреждениям. Все затраты коммунальников всегда оплачиваются, но не всегда сэкономленные деньги возвращаются в бюджет. Именно такой факт и выявили могилевские контролеры.

Сейчас контролеры следят не только за тем, чтобы коммунальные предприятия вернули сэкономленные деньги, но и проверяют провинившиеся организации на предмет других нарушений. Кстати, не исключено, что аналогичная схема использовалась не только в Могилеве. Такие же проверки проходят по всей стране. Так что, еще не поздно кому-то все переиграть и самостоятельно связать с контролерами.

Еще один факт незаконной финансовой деятельности накануне выявили сотрудники ДФР столицы. Оперативникам удалось выйти на коммерсанта, который на протяжении 4 лет экономил на уплате налогов. По предварительным подсчетам, из-за его деятельности госказна не досчиталась 100 тысяч рублей.