Детское "Евровидение" по количеству интереса у зрительской аудитории доросло до взрослого. Только в эфире телеканала "Беларусь 1" за шоу следили миллион 385 тысяч человек. В социальных сетях о международном форуме появилось более миллиона публикаций. Закулисье популярного конкурса - фильм "Light up! Детское "Евровидение" 2.0".