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Фильм | "Light up! Детское "Евровидение" 2.0"

Детское "Евровидение" по количеству интереса у зрительской аудитории доросло до взрослого. Только в эфире телеканала "Беларусь 1" за шоу следили миллион 385 тысяч человек. В социальных сетях о международном форуме появилось более миллиона публикаций. Закулисье популярного конкурса - фильм "Light up! Детское "Евровидение" 2.0".