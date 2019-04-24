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Остаться на родной земле и доказать, что чернобыльские территории способны возродиться. В преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС наша съемочная группа подготовила специальный репортаж о тех, кто отказался уехать после 1986 года с загрязненных территорий, остался жить и работать на своей малой родине несмотря ни на что.