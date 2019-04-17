Порядка 24 тысяч обращений граждан поступило в прошлом году в адрес Администрации Президента. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказала Наталья Кочанова. По словам главы Администрации, большинство поступивших вопросов можно было бы решить усилиями местной вертикали власти. Ведь сегодня в нашей стране все принятые законы и нормативные акты позволяют на местах работать достаточно эффективно и решать проблемы белорусов. Наталья Кочанова отметила, что более половины запросов нашли решение.





