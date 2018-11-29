Меняется погода, меняется и дорожная ситуация. И последние несколько дней одна из основных рекомендаций ГАИ - это установка зимних шин. В мороз летние покрышки теряют свои качества. Колеса имеют меньшее сцепление с землей, что может привести к аварии. Правила дорожного движения обязывают с 1 декабря по 1 марта на автомобилях иметь зимние шины. Это относится к легковому и грузопассажирскому транспорту, а так же автобусам массой до 5 тонн. Есть к такой резине и свои требования - покрышки должны стоять на всех колесах и промаркированы специальными знаками. А высота протектора должна быть не менее 4 мм.