3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
Одна из основных рекомендаций ГАИ - это установка зимних шин
Меняется погода, меняется и дорожная ситуация. И последние несколько дней одна из основных рекомендаций ГАИ - это установка зимних шин. В мороз летние покрышки теряют свои качества. Колеса имеют меньшее сцепление с землей, что может привести к аварии. Правила дорожного движения обязывают с 1 декабря по 1 марта на автомобилях иметь зимние шины. Это относится к легковому и грузопассажирскому транспорту, а так же автобусам массой до 5 тонн. Есть к такой резине и свои требования - покрышки должны стоять на всех колесах и промаркированы специальными знаками. А высота протектора должна быть не менее 4 мм.
И что интересно, отечественные автомобилисты уже позаботились о смене резины, сей факт констатирует и дорожная милиция. У тех же, кто еще не успел переобуться, есть, по меньшей мере, сутки. С 1 декабря за такую забывчивость начнут наказывать. Первый раз и с учетом признания вины придется заплатить чуть больше 12 рублей. Повторное нарушение может стоить и больше - 120 рублей. Простые правила о дорожном движении с аргументами и фактами - в итоговом выпуске "Зоны Х".