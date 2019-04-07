Новые предприятия-гиганты региона.Рассмотрим будущую промышленную карту Минской области.

Выездные приёмы граждан.Администрация Президента продолжает решать проблемы жителей региона.Отдельно остановимся на встрече в Борисове. И уже вместе с губернатором - посетим Воложин.

Перспективные направления медицинской помощи.Узнаем о современных и эффективных подходах в Отрасли.

И продолжим знакомство с удивительными уголками области.Отправимся в Стародорожский район.