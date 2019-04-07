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Новые предприятия-гиганты региона.Рассмотрим будущую промышленную карту Минской области.
Выездные приёмы граждан.Администрация Президента продолжает решать проблемы жителей региона.Отдельно остановимся на встрече в Борисове. И уже вместе с губернатором - посетим Воложин.
Перспективные направления медицинской помощи.Узнаем о современных и эффективных подходах в Отрасли.
И продолжим знакомство с удивительными уголками области.Отправимся в Стародорожский район.