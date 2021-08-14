Грибная похлебка, ленивые вареники и налистники - готовим популярные белорусские блюда дома

Грибная похлебка готовится просто и съедается очень быстро. А если шампиньоны заменить лесными грибами, получится еще вкуснее. По желанию в готовый суп можно добавить ложечку сметаны.

Возьмите на вооружение простой и доступный рецепт ленивых вареников. Приготовьте это практичное аппетитное блюдо к кофе или чаю либо заготовьте впрок, ведь ленивые вареники прекрасно переносят заморозку. Особенно вкусные ленивые вареники со сливочно-грибным соусом.