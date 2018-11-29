Принято решение закрыть среднюю школу N 4 в Осиповичах

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть среднюю школу N 4 в Осиповичах. Эксперты пришли к выводу, что перекрытия третьего этажа находятся в аварийном состоянии. Чтобы решить проблему, специалисты займутся укреплением плит и снимут нагрузку с конструкций. Зданию уже 52 года. В учреждении образования обучалось 740 человек. Сегодня вместо уроков для детей и учителей организован день безопасности в центре культуры. Уже завтра школьники продолжат обучение в гимназии города.