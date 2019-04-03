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Детский доктор 03.04.2019. Развитие девочки – пубертат
03.04.2019
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Детский доктор 03.04.2019. Развитие девочки – пубертат03.04.2019
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Детский доктор 03.04.2019. Развитие девочки – пубертат
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Однажды, как в сказке про гадкого утенка – неуклюжие подростки превращаются в красивых молодых людей. Но в сказке это происходит проще и быстрее, чем в жизни. Время полового созревания – важный и очень непростой период в жизни ребенка. «Это гормоны», объясняют все сложности родители, но не всегда сами понимают, какие процессы происходят в организме подростка и можно ли эти процессы контролировать. Итак, сегодня Детский доктор говорит о развитии девочки, о пубертате.