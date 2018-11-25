Новости. Центральный регион | Выездные приемы граждан не неделе прошли в Солигорске и Копыле

Выездные приёмы граждан не неделе прошли в Солигорске и Копыле.

В 28 - уже директор! Какой он - школьный день - молодого руководителя?

Побываем в обновлённом учебном заведении под Слуцком!

Деревенские будни и успехи в открытии собственного дела!

Зачем начинающий фермер из Червенского района завёл свой собственный видеоблог на Youtube?

Несвиж стал первым в музыкальной экспедиции наших коллег из Белорусского радио.



