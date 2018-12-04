За транспортировку рыбы без документов фирме-получателю грозит штраф

Необычный облицовочный материал выявила Витебская таможня во время досмотра фуры, которая направлялась на территорию России. Автомобиль остановили неподалеку от границы, водитель российской фирмы-перевозчика предоставил документы на партию керамической плитки. Во время досмотра груза оказалось, что такой продукции лишь три коробки. Остальные 20 тонн - замороженная рыба, которая запрещена к ввозу в соседнюю страну. Стоимость задержанного груза - свыше 60 000 рублей. Ведомством начат административный процесс. За транспортировку рыбы без сопроводительных документов и фитосанитарного сертификата фирме-получателю грозит штраф - до половины стоимости товара.