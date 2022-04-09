Андрей Хмель о ценах на ЖКУ в Беларуси, заявках в службе 115, деятельности товарищества собственников - в проекте "Вопрос номер один"

Что будет с ценами на жилищно-коммунальные услуги? Что делать, если зависла заявка в службе 115, и как законодательно откорректируют деятельность товарищества собственников? На эти и другие вопросы ответит министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

