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Андрей Хмель о ценах на ЖКУ в Беларуси, заявках в службе 115, деятельности товарищества собственников - в проекте "Вопрос номер один"

09.04.2022

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Андрей Хмель о ценах на ЖКУ в Беларуси, заявках в службе 115, деятельности товарищества собственников - в проекте "Вопрос номер один"

Что будет с ценами на жилищно-коммунальные услуги? Что делать, если зависла заявка в службе 115, и как законодательно откорректируют деятельность товарищества собственников? На эти и другие вопросы ответит министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.