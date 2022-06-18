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Тайны следствия | Битая карта. 1 серия
18.06.2022
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21 видео
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Тайны следствия | Битая карта. 1 серия
Преступление выходного дня! Так между собой прозвали сложнейшее уголовное дело белорусские следователи. Еще в начале 2019 года ряд отечественных банков заявил о хищении у них крупной суммы денег. В общей сложности неизвестные сняли со счетов более 800 тысяч долларов. Позже выяснится, что в аналогичной ситуации оказались сразу несколько стран, в том числе и наши соседи. Стало понятно, что следователям предстоит проделать огромный пласт работы, чтобы задержать не только низовое звено исполнителей этой преступной схемы, но и выйти на менеджеров высшего.
Сколько белорусов оказалось вовлечено в преступную схему? Как деньги улетали из банкоматов десятками тысяч? И когда удалось устранить уязвимость банковской системы? Смотрите новую серию проекта "Тайны следствия: Битая карта". В ближайшие выходные в эфире телеканала "Беларусь 1" и на сайте Белтелерадиокомпании.