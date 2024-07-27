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Тайны следствия
Работа на мошеннические кол-центры. Последствия легких денег. 2 серия
В 2020 в Беларуси прокатилась волна преступлений связанных с мошенничествами. Зарубежные кол-центры обзванивали белорусов под видом сотрудников банков и правоохранителей. Но для криминальной «работы» нужны были помощники в нашей стране. Подробности в проекте "Тайны следствия".
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